На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников саммита в Нью-Дели

На сайте "Большой двадцатки" разместили портрет президента России Владимира Путина среди участников грядущего саммита в Нью-Дели. Столица Индии примет его 9 и 10 сентября 2023 года.

Также среди ожидаемых на мероприятии лидеров заявлены: президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и другие.

Лайф писал, что Украину не пригласили на грядущий саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели. При этом на встрече будут присутствовать представители некоторых стран, не входящих в организацию: Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.