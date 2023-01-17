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17 января, 11:36

В курортном селе Манжерок пожар охватил отель, претендующий на звание крупнейшего в РФ

В Алтайском крае произошёл пожар в строящемся пятизвёздочном отеле

В курортном селе Манжерок Алтайского края произошёл пожар в строящемся пятизвёздочном отеле. После открытия он должен стать крупнейшим в России. В региональном МЧС назвали причиной инцидента загоревшийся на площади в десять квадратных метров утеплитель.

Пожар в Манжероке. Видео © VK / Страница новостей

"Пожар ликвидирован около 16 часов по местному времени в кратчайшие сроки силами 31-й пожарной части управления ГОЧС Республики Алтай и муниципальной пожарной части с. Манжерок. Погибших и пострадавших нет", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей

В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей

Лайф писал о пожаре на рынке в городском округе Кинель Самарской области. Погиб один человек. В процессе тушения пожарные задействовали около сотни специалистов, 35 единиц техники и два пожарных поезда.

Обложка ©

VK / Страница новостей

Матвей Константинов

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