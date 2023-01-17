В курортном селе Манжерок пожар охватил отель, претендующий на звание крупнейшего в РФ
В Алтайском крае произошёл пожар в строящемся пятизвёздочном отеле
В курортном селе Манжерок Алтайского края произошёл пожар в строящемся пятизвёздочном отеле. После открытия он должен стать крупнейшим в России. В региональном МЧС назвали причиной инцидента загоревшийся на площади в десять квадратных метров утеплитель.
Пожар в Манжероке. Видео © VK / Страница новостей
"Пожар ликвидирован около 16 часов по местному времени в кратчайшие сроки силами 31-й пожарной части управления ГОЧС Республики Алтай и муниципальной пожарной части с. Манжерок. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Лайф писал о пожаре на рынке в городском округе Кинель Самарской области. Погиб один человек. В процессе тушения пожарные задействовали около сотни специалистов, 35 единиц техники и два пожарных поезда.
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