Священник призвал "не варить суп и кофе" на крещенской воде
Священник Рябинин призвал набирать не более литра крещенской воды и не варить на ней суп
Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин посоветовал не набирать святую воду на Крещение в больших объёмах. К этой воде нужно относиться бережно, и не пользоваться ей бездумно.
"Не надо заваривать в ней кофе или чай, варить на ней суп — это неблагочестиво", — приводит его комментарий агентство ЕАН.
Хранить крещенскую воду нужно в святом месте, продолжил Рябинин, — где совершается молитва и стоят иконы. При этом употреблять её лучше равномерно на протяжении года. По словам священника, одного литра воды вполне хватает.
Ранее священник Николай Бабкин призвал "не смешивать дар Божий с яичницей" и отказаться от гаданий на Святки. Он пояснил, что в этот период верующим можно радоваться и веселиться, петь песнопения и колядовать, а вот гадания, наоборот, порицаются.
LIFE / Владимир Суворов