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17 января, 11:31

Священник призвал "не варить суп и кофе" на крещенской воде

Священник Рябинин призвал набирать не более литра крещенской воды и не варить на ней суп

Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин посоветовал не набирать святую воду на Крещение в больших объёмах. К этой воде нужно относиться бережно, и не пользоваться ей бездумно.

"Не надо заваривать в ней кофе или чай, варить на ней суп — это неблагочестиво", — приводит его комментарий агентство ЕАН.

Хранить крещенскую воду нужно в святом месте, продолжил Рябинин, — где совершается молитва и стоят иконы. При этом употреблять её лучше равномерно на протяжении года. По словам священника, одного литра воды вполне хватает.

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Ранее священник Николай Бабкин призвал "не смешивать дар Божий с яичницей" и отказаться от гаданий на Святки. Он пояснил, что в этот период верующим можно радоваться и веселиться, петь песнопения и колядовать, а вот гадания, наоборот, порицаются.

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LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке

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