Священник призвал "не варить суп и кофе" на крещенской воде

Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин посоветовал не набирать святую воду на Крещение в больших объёмах. К этой воде нужно относиться бережно, и не пользоваться ей бездумно.

"Не надо заваривать в ней кофе или чай, варить на ней суп — это неблагочестиво", — приводит его комментарий агентство ЕАН.

Хранить крещенскую воду нужно в святом месте, продолжил Рябинин, — где совершается молитва и стоят иконы. При этом употреблять её лучше равномерно на протяжении года. По словам священника, одного литра воды вполне хватает.