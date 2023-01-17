Юлия Рутберг рассказала, что Чурикова планировала выйти на сцену в феврале

В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая скончалась 14 января. Проститься с ней прибыли родственники, поклонники и коллеги. Одна из них — актриса Юлия Рутберг. Она рассказала РИА ФАН, что Чурикова планировала вернуться на сцену в феврале и все знали, что именно так и случится.

"У неё была такая жизнь, что всё, что происходит сейчас, у меня не укладывается в голове. В феврале мы все ждали её на сцене театра Вахтангова, мы должны были играть спектакль. Она — королева, королева сцены, она вообще женщина-королева! Это редчайшее качество с таким человеческим достоинством, глубиной, с такой нежностью к человечеству, к человеку", — призналась актриса.

Чурикова и Рутберг вместе играли в спектакле "Аудиенция" в Театре имени Вахтангова. По её словам, смерть Чуриковой — настоящая утрата для человечества.

Трагичная новость потрясла российское общество. Многие деятели культуры и политики выразили соболезнования в связи со смертью Чуриковой. Так, например, президент РФ Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — личной утратой.