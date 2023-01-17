Гроб с телом Инны Чуриковой вынесли с прощальной церемонии под аплодисменты поклонников

Гроб с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой вынесли из храма Христа Спасителя в Москве под аплодисменты поклонников. Далее актрису "Ленкома" отвезут на Новодевичье кладбище, где и похоронят.

Гроб с телом Чуриковой вынесли из храма Христа Спасителя в Москве под аплодисменты. Видео © LIFE

Проститься со звездой советского кино пришли десятки людей, многие из них не были знакомы с Чуриковой лично, но наверняка видели её творчество. Церемонию прощания также посетили такие известные деятели, как звезда фильма "Служебный роман" Лия Ахеджакова, заслуженная артистка России Людмила Поргина и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.