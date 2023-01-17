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Опубликовано 17 января 2023, 14:19

В Госдуме предложили вернуть военные кафедры в медвузы

Депутат Хубезов призвал вернуть военные кафедры в медицинские вузы

В России нужно вернуть военные кафедры в медицинских вузах, а также ввести понятие базовой и расширенной первой помощи. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").

"Необходимо ввести понятие "базовая первая помощь" и "расширенная первая помощь"… Необходимо также подумать о возвращении военных кафедр в наши медицинские вузы", пояснил он.

По словам парламентария, уже началась подготовка гражданских специалистов и запланирован курс лекций по данным темам.

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Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования, куда вошли курсы начальной военной подготовки, а также на уроках истории расскажут про спецоперацию.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми
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