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17 января, 11:19

В Госдуме предложили вернуть военные кафедры в медвузы

Депутат Хубезов призвал вернуть военные кафедры в медицинские вузы

В России нужно вернуть военные кафедры в медицинских вузах, а также ввести термины базовая и расширенная первая помощь. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").

"Необходимо ввести понятие "базовая первая помощь" и "расширенная первая помощь"… Необходимо также подумать о возвращении военных кафедр в наши медицинские вузы", — пояснил он.

По словам парламентария, уже началась подготовка гражданских специалистов и запланирован курс лекций по данным темам.

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Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования, куда вошли курсы начальной военной подготовки, а также на уроках истории расскажут про спецоперацию.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми

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