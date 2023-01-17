В Госдуме предложили вернуть военные кафедры в медвузы
Депутат Хубезов призвал вернуть военные кафедры в медицинские вузы
В России нужно вернуть военные кафедры в медицинских вузах, а также ввести понятие базовой и расширенной первой помощи. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия").
"Необходимо ввести понятие "базовая первая помощь" и "расширенная первая помощь"… Необходимо также подумать о возвращении военных кафедр в наши медицинские вузы", — пояснил он.
По словам парламентария, уже началась подготовка гражданских специалистов и запланирован курс лекций по данным темам.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования, куда вошли курсы начальной военной подготовки, а также на уроках истории расскажут про спецоперацию.
ТАСС / Кирилл Кухмарь