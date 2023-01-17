Москвичи собрали для животных столичного зоопарка 50 мешков с игрушками

Жители Москвы подарили животным в столичном зоопарке игрушки, которые едва уместились в пятьдесят мешков. Об итогах традиционной акции "В зоопарке ждут подарки", проведённой с 13 по 15 января, говорится на сайте мэра города.

"За три дня в акции приняло участие 4255 человек. Каждый участник получил бесплатный входной билет на территорию зоопарка в обмен на полезную игрушку для животных. В результате удалось собрать пятьдесят мешков с игрушками", — указано в тексте.

Акция проходит с 2019 года. В этот раз горожане принесли резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц, а также передали рисунки и открытки с добрыми словами в адрес сотрудников, рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Она добавила, что теперь игрушки проверят на экологичность и безопасность, затем отправят животным.