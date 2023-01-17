Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области, один человек ранен
Под обстрел ВСУ попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина", — написал он в телеграм-канале.
А 15 января украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, снарядами оказались повреждены торговые ряды на рынке.
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ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области