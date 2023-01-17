"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 11:03

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области, один человек ранен

Под обстрел ВСУ попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, один человек ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина", — написал он в телеграм-канале.

Спасатели извлекли три тела из-под обломков обрушившегося при обстреле ТЦ в Донецке

Спасатели извлекли три тела из-под обломков обрушившегося при обстреле ТЦ в Донецке

А 15 января украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, снарядами оказались повреждены торговые ряды на рынке.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров