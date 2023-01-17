Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова незначительно улучшилось
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Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, незначительно улучшилось.
Как сообщил источник Лайфа, врачи перестали фиксировать деструктивные изменения в ткани лёгких на фоне их инфильтрации (скапливания в органе посторонних частиц). Сообщается, что инфильтрат стал медленно сокращаться, особенно тенденция заметна в правом лёгком. Также у Костомарова наблюдаются небольшие нарушения со свёртываемостью крови.
Напомним, 10 января Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с пневмонией. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у него выявили двусторонний гидроторакс. Некоторые СМИ писали, что во время одного из своих последних выступлений спортсмен болел и решил вылечиться с помощью окунания в прорубь. Эту информацию опроверг его отец. Недавно жена Костомарова сообщила, что в его состоянии нет никакой динамики.