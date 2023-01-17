Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова незначительно улучшилось

Как сообщил источник Лайфа, врачи перестали фиксировать деструктивные изменения в ткани лёгких на фоне их инфильтрации (скапливания в органе посторонних частиц). Сообщается, что инфильтрат стал медленно сокращаться, особенно тенденция заметна в правом лёгком. Также у Костомарова наблюдаются небольшие нарушения со свёртываемостью крови.