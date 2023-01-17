Решил вернуться?: Уехавший из РФ Слепаков оплатил многомиллионный долг перед ФНС
Kp.ru: Семён Слепаков оплатил многомиллионную задолженность перед ФНС
Российский комик и шоумен Семён Слепаков погасил огромный долг в 19 миллионов рублей перед налоговой службой. Об этом пишет kp.ru.
По данным издания, счёт от ФНС был оплачен юмористом после Нового года. Сейчас долг за Слепаковым всё ещё висит, но ничтожно малый — 728 рублей против 19 миллионов несколькими неделями ранее.
Звёздный адвокат Алексей Алёшкин считает, что действия Слепакова говорят о его нежелании прощаться с родиной. Юрист уверен, что комик планирует вернуться в Россию в будущем, поэтому не хочет расставаться со своим имуществом, которое из-за долга могли арестовать.
"Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене", — сказал Алёшкин.
Как рассказывал Лайф, всего Семён Слепаков задолжал по налогам 18,9 миллиона рублей, из которых 15,3 миллиона по НДФЛ, а 3,6 миллиона — пени за просрочку.
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