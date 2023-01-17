Большинство россиян назвали эпоху Советского Союза хорошим временем

Подавляющее большинство жителей России (80%) считают советскую эпоху скорее хорошим периодом, ещё 63% признались, что жалеют о распаде СССР. Такие данные приводит фонд "Общественное мнение" (ФОМ) по результатам проведённого опроса.

С теми, кто назвал эпоху Советского Союза хорошим временем, не согласились всего 5% респондентов, затруднились же с ответом 15% граждан. Среди отвечавших в возрасте от 18 до 30 лет положительное мнение об СССР как эпохе у 64%, среди россиян от 31 до 45 лет — у 79%, от 46 до 60 лет — у 88%, у тех, кто старше 60 лет, — у 86%.

В отличие от тех, кто жалеет о распаде Союза (63%), не сожалеющих об этом почти втрое меньше — 22%. Ещё 15% с ответом на вопрос затруднились. О сожалении больше всего высказывались россияне старше 60 лет — таких оказалось 85%.

16% респондентов признались, что при упоминании СССР в голове всплывают воспоминания о детстве и молодости, 14% просто испытывают приятные чувства, у 11% Советский Союз ассоциируется со стабильной жизнью, 8% чувствуют сожаление об ушедшем времени и испытывают ностальгию по эпохе, 7% вспоминают жизнь в достатке, 6% — дружбу народов, 5% — заботу о людях, по 4% особо отметили доброту политиков той эпохи, 3% вспомнили о плохом — застой и дефицит, а 3% заявили, что в то время страна обладала сильной экономикой.

Опрос проводился 16–18 декабря 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов.