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17 января, 10:31

Кремль нашёл разносчиков слухов о "второй волне" мобилизации в России

Песков: Тема "второй волны" мобилизации в России искусственно поддерживается из-за рубежа

Тема объявления в России "новой волны" мобилизации постоянно искусственно муссируется зарубежными провокаторами, в этих вопросах нужно опираться на заявления президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, её [тему второй волны мобилизации] там искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент [России Владимир] Путин на этот счёт", — сказал Песков.

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На прошлой неделе представитель Кремля уже опровергал сообщения о "новой волне" мобилизации в РФ. Он подчеркнул, что не стоит придавать значение заявлениям каких-либо телеграм-каналов.

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Getty Images / Stringer

Александр Юнашев

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