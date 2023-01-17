Кремль нашёл разносчиков слухов о "второй волне" мобилизации в России

Тема объявления в России "новой волны" мобилизации постоянно искусственно муссируется зарубежными провокаторами, в этих вопросах нужно опираться на заявления президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, её [тему второй волны мобилизации] там искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент [России Владимир] Путин на этот счёт", — сказал Песков.