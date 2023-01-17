Кремль озвучил мотивы решения увеличить численность армии до 1,5 млн военных
Песков объяснил потребность в увеличении численности Армии РФ прокси-войной Запада
Потребность в увеличении численности армии до 1,5 миллиона военных продиктована прокси-войной, которую Запад ведёт против нашей страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано данное решение.
"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут [против России]. Это прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее", — сказал представитель Кремля.
Ранее о том, что США и НАТО ведут прокси-войну против России, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. По словам главы государства, он не видит конечной цели введения ограничений в отношении Москвы.
ТАСС / Пётр Ковалёв