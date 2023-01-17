Кремль озвучил мотивы решения увеличить численность армии до 1,5 млн военных

Потребность в увеличении численности армии до 1,5 миллиона военных продиктована прокси-войной, которую Запад ведёт против нашей страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано данное решение.

"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут [против России]. Это прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее", — сказал представитель Кремля.