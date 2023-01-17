Кремль раскрыл отношение к отдыху российских чиновников за границей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросом этики отдых российских чиновников за границей на фоне проведения СВО на Украине. Он добавил, что каких-либо общих ограничений установлено не было.

"Здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации", — сказал Песков журналистам.