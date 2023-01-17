Кремль раскрыл отношение к отдыху российских чиновников за границей
Песков назвал вопросом этики отдых российских чиновников за границей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросом этики отдых российских чиновников за границей на фоне проведения СВО на Украине. Он добавил, что каких-либо общих ограничений установлено не было.
"Здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации", — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал российским чиновникам отказаться от заграничных путешествий. Поводом послужил инцидент с местным депутатом законодательного собрания Денисом Долженко. Он побывал в ОАЭ и даже выложил в соцсетях фото с пробежки в Дубае, однако вместо лайков был исключён из сторонников партии "Единая Россия".
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