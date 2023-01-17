Региональным чиновникам и депутатам рекомендовали воздержаться от отпуска за границей

Региональным чиновникам и депутатам рекомендовано воздержаться от отдыха за границей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России", — сказано в материале.

В статье указано, что официально запретить выезд за границу местные власти не могут по причине отсутствия необходимых для этого полномочий. В этой связи "поручение" действует на рекомендательном уровне.

Известно, что данное пожелание высказали в Тамбовской, Свердловской, Новгородской и Вологодской областях, Северной Осетии, Республике Марий Эл и Чувашии. Стоит заметить, что негласное правило не покидать пределы России действует и в Брянской области — ещё с февраля 2022 года, пишет газета со ссылкой на неназванный источник.