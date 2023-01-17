Региональным чиновникам и депутатам рекомендовали воздержаться от отпуска за границей
"Ъ": Региональным чиновникам и депутатам рекомендовали воздержаться от отдыха за рубежом
Региональным чиновникам и депутатам рекомендовано воздержаться от отдыха за границей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России", — сказано в материале.
В статье указано, что официально запретить выезд за границу местные власти не могут по причине отсутствия необходимых для этого полномочий. В этой связи "поручение" действует на рекомендательном уровне.
Известно, что данное пожелание высказали в Тамбовской, Свердловской, Новгородской и Вологодской областях, Северной Осетии, Республике Марий Эл и Чувашии. Стоит заметить, что негласное правило не покидать пределы России действует и в Брянской области — ещё с февраля 2022 года, пишет газета со ссылкой на неназванный источник.
По данным издания, меры связаны с недавними громкими скандалами, где два региональных депутата были раскритикованы из-за заграничного отпуска. Один из них — депутат Курской облдумы Максим Васильев. Он разместил видеопривет из солнечной Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Оценку его новогодним каникулам дали не только избиратели, но и губернатор региона, а также зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Позже депутат извинился, а комиссия облдумы по этике вынесла ему предупреждение.
Отличился и народный избранник Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ. Губернатор области Олег Кувшинников назвал его поведение неуместным на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Позднее глава региона рекомендовал депутатам воздержаться от отпусков за границей.
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