Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне спецоперации и поблагодарил военных за службу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сергей Шойгу наградил российских военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны России

"На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Особое внимание Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. В частности, речь идёт о создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений, уточнили в ведомстве.

Кроме того, он поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество, самоотверженность и героизм в ходе выполнения задач специальной военной операции и вручил им государственные награды.

"Службу несёте достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете всё для того, чтобы приблизить тот день, который называется днём победы", — подчеркнул Шойгу.