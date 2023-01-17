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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 05:32
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Шойгу 17 января проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне спецоперации и поблагодарил военных за службу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Сергей Шойгу наградил российских военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны России

"На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Особое внимание Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. В частности, речь идёт о создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений, уточнили в ведомстве.

Кроме того, он поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество, самоотверженность и героизм в ходе выполнения задач специальной военной операции и вручил им государственные награды.

"Службу несёте достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете всё для того, чтобы приблизить тот день, который называется днём победы", — подчеркнул Шойгу.

Шойгу снова посетил зону спецоперации
Шойгу снова посетил зону спецоперации

А в конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл итоговое селекторное совещание с руководством Вооружённых сил Российской Федерации, в ходе которого заслушал доклады об итогах работы, выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Вместе с тем министр добавил, что в новом году будет продолжен курс на поступательное развитие Российской армии и повышение боевых возможностей.

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Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
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