Рублёв переиграл австрийца Тима и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв обыграл австрийца Доминика Тима и пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Счёт матча 6:3, 6:4, 6:2 в пользу отечественного спортсмена. На победу Рублёв затратил чуть более двух часов.

Медведев почти всухую разгромил американца Хирона и вышел во второй круг Australian Open

Ранее Лайф писал, что организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России и Белоруссии. Поводом стал появившийся во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль российский флаг, после чего украинские болельщики вызвали охрану и полицию.