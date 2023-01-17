МОК оставил Россию и Белоруссию без вещания Олимпийских игр до 2032 года

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что все медиаправа на трансляцию четырёх Олимпиад в период с 2026 по 2032 год в Европе переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). Эта информация опубликована на официальном сайте МОК.

В рамках контракта EBU и WBD смогут транслировать зимние Игры 2026 и 2030 годов, летние Игры 2028 и 2032 годов, а также юношеские Олимпийские игры на 49 территориях Европы. Однако России и Белоруссии в этом списке не оказалось.

"Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойдённый опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах. Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе", — заявил глава МОК Томас Бах.

При этом МОК будет перераспределять 90% получаемых доходов, поэтому, по мнению Баха, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов.