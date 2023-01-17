МОК оставил Россию и Белоруссию без вещания Олимпийских игр до 2032 года
Медиаправа на трансляцию Олимпийских игр в Европе получили EBU и Warner Bros. Discovery
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что все медиаправа на трансляцию четырёх Олимпиад в период с 2026 по 2032 год в Европе переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). Эта информация опубликована на официальном сайте МОК.
В рамках контракта EBU и WBD смогут транслировать зимние Игры 2026 и 2030 годов, летние Игры 2028 и 2032 годов, а также юношеские Олимпийские игры на 49 территориях Европы. Однако России и Белоруссии в этом списке не оказалось.
"Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойдённый опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах. Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе", — заявил глава МОК Томас Бах.
При этом МОК будет перераспределять 90% получаемых доходов, поэтому, по мнению Баха, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов.
Ранее Лайф писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Баха победителем номинации "Балабол года". Она также призналась, что не знает, как описать работу главы МОК точнее.
ТАСС / Валерий Шарифулин