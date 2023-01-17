Блинкен приедет в Китай в начале февраля, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин 5–6 февраля. В ходе визита глава американского Госдепа встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что Блинкен обсудит в Поднебесной конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, совместную борьбу с наркоторговлей и возможное возвращение на родину находящихся под стражей в Китае американцев.