В Лондоне заявили об ослабевшей армии из-за решения по Украине
Глава генштаба Сандерс заявил, что отправка танков Украине ослабит британскую армию
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине "временно ослабит" британскую армию. Об этом сообщает радио Times.
Также военачальник считает, что отправка танков Киеву "оставит брешь" в запасах страны и усложнит Лондону выполнение обязательств перед НАТО. Сандерс отметил, что в британских ВС из-за этого решения наблюдается обеспокоенность.
"Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, это без сомнений", — отмечается в полученном СМИ заявлении Сандерса.
А накануне Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache. В военном ведомстве отметили, что статья Mirror "неверна", после чего данные о поставках Лондона были удалены с сайта издания.
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