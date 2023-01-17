В Лондоне заявили об ослабевшей армии из-за решения по Украине

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине "временно ослабит" британскую армию. Об этом сообщает радио Times.

Также военачальник считает, что отправка танков Киеву "оставит брешь" в запасах страны и усложнит Лондону выполнение обязательств перед НАТО. Сандерс отметил, что в британских ВС из-за этого решения наблюдается обеспокоенность.

"Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, это без сомнений", — отмечается в полученном СМИ заявлении Сандерса.