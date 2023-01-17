"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 23:32

В Лондоне заявили об ослабевшей армии из-за решения по Украине

Глава генштаба Сандерс заявил, что отправка танков Украине ослабит британскую армию

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине "временно ослабит" британскую армию. Об этом сообщает радио Times.

Также военачальник считает, что отправка танков Киеву "оставит брешь" в запасах страны и усложнит Лондону выполнение обязательств перед НАТО. Сандерс отметил, что в британских ВС из-за этого решения наблюдается обеспокоенность.

Министр обороны Британии пообещал ВСУ сотни единиц бронетехники, включая БТР Bulldog

Министр обороны Британии пообещал ВСУ сотни единиц бронетехники, включая БТР Bulldog

"Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, это без сомнений", — отмечается в полученном СМИ заявлении Сандерса.

А накануне Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache. В военном ведомстве отметили, что статья Mirror "неверна", после чего данные о поставках Лондона были удалены с сайта издания.

В Британии жёстко осудили Сунака за помощь "кишащему нацистами" режиму Зеленского

В Британии жёстко осудили Сунака за помощь "кишащему нацистами" режиму Зеленского

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров