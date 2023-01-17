Сотрудник Налоговой службы США попался на фишинг российских хакеров и слил данные
Хакеры Killnet с белорусскими коллегами взломали систему Налоговой службы США
Российская хакерская группировка Killnet вместе с белорусскими коллегами из Infinity Hackers BY взломала систему Налоговой службы США и украла находившиеся там персональные данные. Об этом Лайфу рассказали представители отечественной организации.
По их словам, доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана. Он попался на фишинг: перешёл по вредоносной ссылке во время просмотра в Сети материалов для взрослых. В итоге хакеры получили доступ к данным более 198 миллионов граждан США. Речь идёт в том числе о персональной информации, такой как логины и пароли пользователей.
"Данную базу данных мы выложим в открытый доступ, и все желающие смогут лицезреть "американское" отношение к защите личных данных своих граждан. А также любой сможет использовать их в своих целях и манипуляциях. Взломали именно эту службу (базу данных), чтобы в случае "любого неверного шага в сторону РФ — всем гражданам "позор и плачевные последствия", — рассказали представители Killnet.
Ранее Лайф писал, что российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт ФБР США. По их словам, удалось скачать данные более тысячи сотрудников со всеми подробностями их личной жизни.
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