Сотрудник Налоговой службы США попался на фишинг российских хакеров и слил данные

Российская хакерская группировка Killnet вместе с белорусскими коллегами из Infinity Hackers BY взломала систему Налоговой службы США и украла находившиеся там персональные данные. Об этом Лайфу рассказали представители отечественной организации.

По их словам, доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана. Он попался на фишинг: перешёл по вредоносной ссылке во время просмотра в Сети материалов для взрослых. В итоге хакеры получили доступ к данным более 198 миллионов граждан США. Речь идёт в том числе о персональной информации, такой как логины и пароли пользователей.

"Данную базу данных мы выложим в открытый доступ, и все желающие смогут лицезреть "американское" отношение к защите личных данных своих граждан. А также любой сможет использовать их в своих целях и манипуляциях. Взломали именно эту службу (базу данных), чтобы в случае "любого неверного шага в сторону РФ — всем гражданам "позор и плачевные последствия", — рассказали представители Killnet.