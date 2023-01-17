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Регион
Опубликовано 16 января 2023, 22:28

Кадыров назвал неуместными разговоры о третьей мировой войне из-за украинского конфликта

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с экспертами, называющими российскую спецоперацию на Украине мировой войной. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошёлся на НАТО и кучке стран, которые в него входят", — подчеркнул Кадыров.

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По его словам, многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Глава Чечни также отметил, что до третьей мировой войны миру ещё далеко.

"А если кто-то распинается, что "всё мировое сообщество" против России и считает только НАТО "мировым сообществом", то пусть считают это мировой войной", добавил Кадыров.

Ранее папа римский Франциск назвал нецелесообразными поставки странами Запада тяжёлой бронетехники Киеву. Также понтифик считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен чаще прислушиваться "к голосу прагматизма" и говорить о своих требованиях за столом переговоров.

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t.me / RKadyrov_95

Иван Косицын
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