Кадыров назвал неуместными разговоры о третьей мировой войне из-за украинского конфликта
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с экспертами, называющими российскую спецоперацию на Украине мировой войной. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошёлся на НАТО и кучке стран, которые в него входят", — подчеркнул Кадыров.
По его словам, многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Глава Чечни также отметил, что до третьей мировой войны миру ещё далеко.
"А если кто-то распинается, что "всё мировое сообщество" против России и считает только НАТО "мировым сообществом", то пусть считают это мировой войной", — добавил Кадыров.
Ранее папа римский Франциск назвал нецелесообразными поставки странами Запада тяжёлой бронетехники Киеву. Также понтифик считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен чаще прислушиваться "к голосу прагматизма" и говорить о своих требованиях за столом переговоров.
t.me / RKadyrov_95