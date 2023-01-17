Кадыров назвал неуместными разговоры о третьей мировой войне из-за украинского конфликта

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с экспертами, называющими российскую спецоперацию на Украине мировой войной. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошёлся на НАТО и кучке стран, которые в него входят", — подчеркнул Кадыров.

По его словам, многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Глава Чечни также отметил, что до третьей мировой войны миру ещё далеко.

"А если кто-то распинается, что "всё мировое сообщество" против России и считает только НАТО "мировым сообществом", то пусть считают это мировой войной", — добавил Кадыров.