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16 января, 21:54

Гросси объявил о начале работы миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС. Об этом рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины", — написал он в "Твиттере".

Кроме того, Гросси опубликовал видео, на котором запечатлён момент поднятия флага МАГАТЭ над Южно-Украинской АЭС. Ранее он неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.

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А на прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла новая команда экспертов МАГАТЭ, в которую вошли три человека. Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС началась 1 сентября 2022 года. Известно, что новая группа экспертов — уже пятая за весь период.

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ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN BRUNA

Иван Косицын

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