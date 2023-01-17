Гросси объявил о начале работы миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС. Об этом рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины", — написал он в "Твиттере".

Кроме того, Гросси опубликовал видео, на котором запечатлён момент поднятия флага МАГАТЭ над Южно-Украинской АЭС. Ранее он неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.