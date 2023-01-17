Австрия призвала Запад не преступить черту с запретом виз для россиян

Евросоюз должен сохранять чувство меры, вводя санкции против России, Брюссель не должен промахнуться с этим, чтобы не пожалеть в будущем. Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг, слова которого приводит газета Kronen Zeitung.

"Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян", — сказал министр во время конференции в Париже.

По словам Шалленберга, на фоне украинского конфликта необходимо параллельно подумать и "о следующем дне, следующей неделе и следующем месяце" в отношениях с Москвой, ведь РФ останется частью европейской истории и культуры. Особую роль в этом вопросе может сыграть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — одна из немногих оставшихся платформ, где присутствуют дипломаты из России. При этом министр раскритиковал решение не приглашать главу МИД России Сергея Лаврова на последнюю встречу организации в Польше.