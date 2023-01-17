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16 января, 21:13

Австрия призвала Запад не преступить черту с запретом виз для россиян

Глава МИД Австрии Шалленберг высказался против полного запрета на выдачу виз россиянам

Евросоюз должен сохранять чувство меры, вводя санкции против России, Брюссель не должен промахнуться с этим, чтобы не пожалеть в будущем. Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг, слова которого приводит газета Kronen Zeitung.

"Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян", сказал министр во время конференции в Париже.

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По словам Шалленберга, на фоне украинского конфликта необходимо параллельно подумать и "о следующем дне, следующей неделе и следующем месяце" в отношениях с Москвой, ведь РФ останется частью европейской истории и культуры. Особую роль в этом вопросе может сыграть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — одна из немногих оставшихся платформ, где присутствуют дипломаты из России. При этом министр раскритиковал решение не приглашать главу МИД России Сергея Лаврова на последнюю встречу организации в Польше.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов перечислил страны, которые могут стать безвизовыми для россиян. Сейчас в Москве идёт работа по подготовке таких проектов соглашений, пояснил дипломат.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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