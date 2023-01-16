Российский хоккеист Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ
Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.
Хоккеисту удалось в трёх матчах забросить три шайбы и сделать четыре результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 41 игре, на его счету 17 голов и 45 голевых передач.
Второй звездой прошедшей недели стал форвард "Детройт Ред Уингз" Лукас Рэймонд, который также забросил три шайбы и сделал четыре голевые передачи. А первой звездой недели в НХЛ признан вратарь "Сиэтл Кракен" Мартин Джонс. Его команда одержала победу во всех трёх матчах, а голкипер, который не пропустил ни одной шайбы в двух из трёх поединках, отразил 93,3% бросков.
Ранее Лайф писал, что хоккеист Александр Овечкин стал рекордсменом по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян. Произошло это во время домашней встречи столичных против "Коламбуса" 9 января.
ТАСС / AP / John Minchillo