Косачёв раскритиковал идею о бесплатных полётах над Сибирью

Постановка вопроса об отмене платы для иностранных компаний за полёты над Сибирью в корне неверна. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Парламентарий заметил, что Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для российских авиакомпаний, поэтому условий для обсуждения вопроса на данный момент нет.

"А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС. <…> Но и сама постановка вопроса об отмене платы <...> в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти", — написал Косачёв в телеграм-канале.