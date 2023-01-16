Правительство Британии заблокировало шотландский закон, позволяющий менять пол с 16 лет

Правительство Великобритании решило заблокировать ранее принятый Парламентом Шотландии законопроект, разрешающий подросткам менять пол с 16 лет и облегчающий получение трансгендерами документов о смене пола. Об этом говорится в заявлении министра по делам Шотландии Алистера Джека.

Во вторник, 17 января, он сообщит в парламенте, что в соответствии с разделом 35 Акта о Шотландии от 1998 года британское правительство предотвращает отправку законопроекта королю Карлу III для получения королевской санкции. Власти королевства считают, что закон оказал бы отрицательное влияние на действие принятого законодательства о равноправии. При этом министр подчеркнул, что Лондон может не противодействовать закону, если в него будут внесены поправки.

Парламент Шотландии принял спорный закон в декабре прошлого года большинством голосов. Он предполагает снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. Многие недовольные им считают, что закон негативно скажется на безопасности женщин.