Пушилин сообщил о взятии стратегически важного посёлка Верхнее Водяное под Донецком

В ходе спецоперации российские силы взяли посёлок Верхнее Водяное рядом с Донецком, который является стратегическим в ходе освобождения Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населённых пунктов", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.