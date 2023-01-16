Пушилин сообщил о взятии стратегически важного посёлка Верхнее Водяное под Донецком
В ходе спецоперации российские силы взяли посёлок Верхнее Водяное рядом с Донецком, который является стратегическим в ходе освобождения Донецкой Народной Республики. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населённых пунктов", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин назвал положительной динамику спецоперации. По словам главы государства, всё идёт согласно планам.