В Госдуме сочли неразумной идею вырезать из российских фильмов "актёров-предателей"
Депутат Драпеко назвала неразумной идею вырезать сцены с "актёрами-предателями" из фильмов
Идея вырезать сцены с "актёрами-предателями" из отечественных фильмов является неразумной. Об этом заявила советская и российская актриса кино, первый зампред Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.
Инициативу озвучил член комитета Сергей Соловьёв, предложив провести общественное обсуждение по этому вопросу. Драпеко напомнила коллеге, что кино — это коллективное творчество.
"Кроме артиста есть ещё сценарист, который написал текст, есть режиссёр, который всё это поставил, оператор, который снял, костюмеры, художники и так далее. Это коллективный труд. Поэтому вырезать исполнителя — это, на мой взгляд, неразумно", — сказала Драпеко в беседе с "Лентой.ру".
Парламентарий напомнила, что при советской власти была практика, когда фильмы полностью снимали с экрана. По словам Драпеко, тогда она тоже была не согласна с подобными решениями. Как указала депутат, не приглашать "актёров-предателей" в новые картины будет более разумным решением.
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов анонсировал меры против уехавших россиян. Парламентарий считает, что сограждане, покинувшие страну "в трудный час", не должны пользоваться теми же правами, что и остальные. Речь, в частности, идёт о соцвыплатах, а также о праве выдвигаться в депутаты и голосовать на выборах.
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