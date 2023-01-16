В Госдуме сочли неразумной идею вырезать из российских фильмов "актёров-предателей"

Идея вырезать сцены с "актёрами-предателями" из отечественных фильмов является неразумной. Об этом заявила советская и российская актриса кино, первый зампред Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.

Инициативу озвучил член комитета Сергей Соловьёв, предложив провести общественное обсуждение по этому вопросу. Драпеко напомнила коллеге, что кино — это коллективное творчество.

"Кроме артиста есть ещё сценарист, который написал текст, есть режиссёр, который всё это поставил, оператор, который снял, костюмеры, художники и так далее. Это коллективный труд. Поэтому вырезать исполнителя — это, на мой взгляд, неразумно", — сказала Драпеко в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий напомнила, что при советской власти была практика, когда фильмы полностью снимали с экрана. По словам Драпеко, тогда она тоже была не согласна с подобными решениями. Как указала депутат, не приглашать "актёров-предателей" в новые картины будет более разумным решением.