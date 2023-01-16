Состояние ногтей может указать на опасные заболевания, рассказали дерматологи

Дерматологи Шари Липнер из Корнелльского университета и Кристин Ко из Йельской школы медицины выявили взаимосвязь между состоянием ногтевой пластины и наличием проблем со здоровьем. Внимание должны привлекать полосы различных цветов, приводит их слова Daily Mail.

Синяки под ногтевой пластиной могут свидетельствовать о раке — подногтевой меланоме. Онкология также может проявиться в виде тёмной полосы под ногтем. Как отметила Липнер, пациенты нередко принимают такие полоски за следы от краски или чернил. А вот красные полосы на ногтях могут указывать на присутствие в организме сердечной инфекции — инфекционного эндокардита. В свою очередь, тонкие и слоящиеся ногти сигнализируют об артрите.

"При псориазе ногтей велика вероятность, что у пациента также есть болезнь суставов — псориатический артрит", — заявила Липнер.

Её коллега Кристин Ко назвала самой распространённой причиной прихода к ней пациентов — гребни на ногтях. Такое состояние называется онихорексис и является естественным признаком старения. Но, по словам дерматолога, оно нередко возникает из-за частого мытья рук. Ломкие ногти указывают на неправильное питание, а загибающиеся внутрь могут говорить о проблемах в работе лёгких или сердца. Чтобы вовремя выявить наличие какого-либо заболевания, специалисты рекомендуют проводить самообследование ногтей примерно раз в месяц.