В США заявили о нежелании Байдена прозрачности в расследовании дела о документах

Президент Соединённых Штатов Джо Байден не желает прозрачного расследования дела о секретных документах, которые были обнаружены в его доме и офисе за пределами Белого дома. Об этом заявил председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

"Президент Байден обещал самой прозрачной администрации в истории, но он отказывается быть прозрачным там, где это важнее всего", — сказал американский законодатель в интервью телеканалу Fox News.

По словам Комера, американская администрация, Национальный архив и Минюст страны "удерживают информацию" от Конгресса и населения, связанную с секретными записями, хранившимися в незащищённых местах. Также он заявил о нулевом уровне доверия к личным адвокатам Байдена.