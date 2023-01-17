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16 января, 21:22

В США заявили о нежелании Байдена прозрачности в расследовании дела о документах

Конгрессмен Комер: Байден не хочет прозрачного расследования дела о секретных документах

Президент Соединённых Штатов Джо Байден не желает прозрачного расследования дела о секретных документах, которые были обнаружены в его доме и офисе за пределами Белого дома. Об этом заявил председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

"Президент Байден обещал самой прозрачной администрации в истории, но он отказывается быть прозрачным там, где это важнее всего", — сказал американский законодатель в интервью телеканалу Fox News.

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По словам Комера, американская администрация, Национальный архив и Минюст страны "удерживают информацию" от Конгресса и населения, связанную с секретными записями, хранившимися в незащищённых местах. Также он заявил о нулевом уровне доверия к личным адвокатам Байдена.

Конгрессмен указал, что американцы заслуживают прозрачности, добавив, что законодатели будут добиваться от Белого дома ответов и информации, связанной с доступом посторонних лиц к обнаруженным документам. Перед этим в офисе адвоката американской администрации сообщили, что списка гостей частного дома Байдена в городке Уилмингтон штата Делавэр, где хранилась часть найденных секретных записей, не существует.

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Лайф напоминает: изначально в аналитическом центре было найдено десять секретных документов времён вице-президентства Байдена. Сам он выразил удивление, узнав об этой находке. Вскоре новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. При этом в Белом доме заверили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". А позже стало известно, что в доме Байдена нашли ещё одну партию секретных документов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

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