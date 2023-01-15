Спикер Палаты представителей рассказал, почему американцы не доверяют власти

Граждане США не доверяют правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации Джо Байдена, которые проявились из-за инцидента с обнаружением секретных документов. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

"Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству", — высказался политик в ходе брифинга.