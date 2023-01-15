Спикер Палаты представителей рассказал, почему американцы не доверяют власти
Спикер Маккарти: Американцы не доверяют власти из-за секретных бумаг Байдена
Граждане США не доверяют правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации Джо Байдена, которые проявились из-за инцидента с обнаружением секретных документов. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
"Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству", — высказался политик в ходе брифинга.
Изначально в аналитическом центре было найдено десять секретных документов времён вице-президентства Байдена. Сам он выразил удивление, узнав об этой находке. Позже новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В его администрации заверили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". Накануне же стало известно, что в доме Байдена нашли ещё одну партию секретных документов.
Примечательно, что совсем иной была реакция властей США на обнаружение секретных документов дома у экс-президента Дональда Трампа. Летом 2022 года его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Как оказалось, у экс-главы страны изъяли 11 комплектов секретных документов. Байден тогда говорил, что не понимает, как можно было так относиться к важным бумагам.
YouTube / PBS NewsHour