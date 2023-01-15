Юлия Рутберг: Чурикова была золотым запасом нашей страны

Кончина российской актрисы Инны Чуриковой — это потеря для всей планеты и "горе для всего земного шара". Об этом заявила её коллега Юлия Рутберг. Она подчеркнула, что Чурикова была выдающейся артисткой русской культуры, её знал весь мир, она во многом определяла русский кинематограф как для отечественного, так и для зарубежного зрителя.

В интервью "Известиям" Рутберг отметила, что тандем с режиссёром Глебом Панфиловым, с которым Чурикова сделала много картин, был визитной карточкой русского искусства на множестве кинофестивалей.

"Инна Михайловна была золотым запасом нашей страны, и мне выпала честь её очень давно знать и играть с ней в спектакле "Аудиенция". Поэтому я могу сказать, что из старшего поколения великих людей лучше партнёрши на сцене у меня не было никогда", — сказала Рутберг.