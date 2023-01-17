Премьер Молдавии не исключила отсутствия результата аудита долга перед "Газпромом"
Международный аудит долга Молдавии перед "Газпромом" может не решить проблему. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
"Идёт аудит, который должен быть не только описанием долга, он должен объяснить, как создавался этот долг. К примеру, долг, который был до 1998 года: с тех пор не очень остались документы", — сказала премьер в эфире телеканала TV8, признав, что ситуация, при которой в результате может не быть определённых выводов, возможна.
Гаврилица добавила, что Молдавии нужно готовиться к серьёзному диалогу с "Газпромом". Кишинёв намерен дождаться результатов аудита и вести профессиональный коммерческий диалог по результатам анализа с российским концерном.
Ранее Лайф писал, что президент Молдавии Майя Санду заявила о перспективах по вступлению страны в ЕС уже до конца этого десятилетия. По словам молдавского лидера, граждане страны почувствуют на себе преимущества евроинтеграции.