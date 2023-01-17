В Румынии объяснили, что за ракетный обломок прибился к их берегу в Чёрном море
ВМС Румынии назвали найденный у Чёрного моря обломок ракеты частью ЗРПК "Панцирь-С1"
Обнаруженный на берегу Чёрного моря в Румынии ракетный обломок — это трубка стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства. Об этом заявили в Генштабе ВМС Румынии.
"Генштаб ВМС уточняет, что обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа "Панцирь С-1" производства Российской Федерации", — сказано в тексте сообщения.
В Бухаресте предположили, что она упала в Чёрное море и была вынесена морским течением в район румынского побережья.
В ведомстве добавили, что на вооружении румынских сил данный тип элемента боекомплекта отсутствует.
Лайф также напоминает, что 14 января у граничащего с Украиной села Ларга на севере Молдавии нашли обломки ракеты, а также её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. Позднее боевая часть ракеты была уничтожена на месте сапёрами.