В Румынии объяснили, что за ракетный обломок прибился к их берегу в Чёрном море

Обнаруженный на берегу Чёрного моря в Румынии ракетный обломок — это трубка стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства. Об этом заявили в Генштабе ВМС Румынии.

"Генштаб ВМС уточняет, что обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа "Панцирь С-1" производства Российской Федерации", — сказано в тексте сообщения.

В Бухаресте предположили, что она упала в Чёрное море и была вынесена морским течением в район румынского побережья.