Вучич заявил, что США сосредоточили все усилия на борьбе против России
Власти США сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава государства также призвал не быть наивными, отметив, что Вашингтон находится не на стороне Белграда.
"Они [США] стараются вести себя рационально, серьёзно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России", — сказал сербский лидер в эфире телеканала TV Happy.
Ранее Вучич заявил о том, что, как только Сербия поддержит антироссийские санкции, Запад потребует от властей страны признать Косово. Советник Госдепа США Дерек Шолле в ходе недавнего визита в Сербию отметил, что местные власти должны ввести санкции против РФ, чтобы продолжить развитие. Сербский лидер также заявлял, что Белград не будет вводить ограничения в отношении Москвы до тех пор, пока это не поставит под угрозу жизненные интересы республики.