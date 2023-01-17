Вучич заявил, что США сосредоточили все усилия на борьбе против России

Власти США сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава государства также призвал не быть наивными, отметив, что Вашингтон находится не на стороне Белграда.

"Они [США] стараются вести себя рационально, серьёзно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России", — сказал сербский лидер в эфире телеканала TV Happy.