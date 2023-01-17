Недавно открытая зелёная комета приблизится к Земле 1 февраля

К Земле приближается комета C/2022 E3, которая была открыта лишь в прошлом году астрономами из Калифорнии. Об этом сообщает Йоркский университет.

Данный астрономический объект относится к категории долгопериодических комет. В последний раз небесное тело пролетало мимо Земли около 55 тысяч лет назад, в каменном веке, а следующего пролёта может и не быть. Согласно расчётам астрономов, комета приблизится к Земле ночью или утром 1 февраля. Она пройдёт в 42 миллионах километров от нашей планеты. При хорошей погоде комету можно будет увидеть невооружённым глазом в районе созвездия Северная Корона.

Сейчас для наблюдения за ней потребуется небольшой телескоп или хотя бы мощный бинокль. Астрономический объект будет выглядеть как тусклое зеленоватое свечение с хвостом.