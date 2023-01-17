Недавно открытая зелёная комета приблизится к Земле 1 февраля
К Земле приближается комета C/2022 E3, которая была открыта лишь в прошлом году астрономами из Калифорнии. Об этом сообщает Йоркский университет.
Данный астрономический объект относится к категории долгопериодических комет. В последний раз небесное тело пролетало мимо Земли около 55 тысяч лет назад, в каменном веке, а следующего пролёта может и не быть. Согласно расчётам астрономов, комета приблизится к Земле ночью или утром 1 февраля. Она пройдёт в 42 миллионах километров от нашей планеты. При хорошей погоде комету можно будет увидеть невооружённым глазом в районе созвездия Северная Корона.
Сейчас для наблюдения за ней потребуется небольшой телескоп или хотя бы мощный бинокль. Астрономический объект будет выглядеть как тусклое зеленоватое свечение с хвостом.
Ранее Лайф писал, что мощная вспышка самого высокого класса (X) была зафиксирована в ночь на 11 января на Солнце. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что это третье подобное явление с начала года.
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