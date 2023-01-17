Американская делегация во главе с замгоссекретаря провела ряд встреч в Киеве

Делегация США во главе с заместителем госсекретаря Венди Шерман прибыла в Киев для встреч с властями Украины. Информация об этом приводится в её твиттер-аккаунте.

Она провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, вице-премьером Александром Кубраковым и главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Были обсуждены экономические и финансовые вопросы.

"Наше послание было чётким: Соединённые Штаты будут продолжать предоставлять безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь, чтобы Украина могла защитить свободу, суверенитет и демократию", — написала замгоссекретаря.