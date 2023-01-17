Американская делегация во главе с замгоссекретаря провела ряд встреч в Киеве
Замгоссекретаря США Шерман в составе делегации провела встречи с властями Украины
Делегация США во главе с заместителем госсекретаря Венди Шерман прибыла в Киев для встреч с властями Украины. Информация об этом приводится в её твиттер-аккаунте.
Она провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, вице-премьером Александром Кубраковым и главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Были обсуждены экономические и финансовые вопросы.
"Наше послание было чётким: Соединённые Штаты будут продолжать предоставлять безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь, чтобы Украина могла защитить свободу, суверенитет и демократию", — написала замгоссекретаря.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине. Он также отметил, что вводимые против России санкции являются глупостью и ни к чему не приведут.
Twitter / Wendy R. Sherman