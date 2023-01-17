Склад с литиевыми батареями загорелся на севере Франции

Во Франции произошёл мощный пожар на складе с литиевыми батареями. Горящее сооружение расположено в городе Гран-Курон. На снятых очевидцами кадрах также слышны взрывы.

Склад с литиевыми батареями загорелся во Франции. Видео © Twitter / TakingoutTrash7, UpwardNewsHQ

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. В настоящее время пожарные борются с огнëм, однако пламя уже перекинулось на соседний ангар, где хранится около 70 тысяч автомобильных шин.

Общая площадь возгорания составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. Литий при горении может быть токсичен, однако информации о пострадавших в результате возгорания пока не поступало.