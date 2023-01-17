Российская конкурсантка "Мисс Вселенная" заявила об избегавшей её украинке
Российская участница "Мисс Вселенная" Линникова не общалась с украинкой Апанасенко
Российская участница конкурса "Мисс Вселенная" Анна Линникова рассказала, что не общалась с представительницей Украины Викторией Апанасенко.
"Что касается общения с девушкой с Украины, то мы не контактировали с ней от слова "совсем". Увы, но это так", — пояснила конкурсантка в эфире РБК.
По словам Линниковой, украинка избегала любого взаимодействия с ней. В то же время россиянка свободно общалась с другими девушками. Линникова также поделилась, что не раз хотела отказаться от участия в конкурсе, однако поняла, что ей хватит смелости и целеустремлённости, чтобы дойти до конца и достойно представить страну.
Напомним, россиянка, как и украинка, не попала в число 16 финалисток конкурса "Мисс Вселенная – 2023", там оказались только участницы из западного полушария. Россию представляла обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова из Оренбурга.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев