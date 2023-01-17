"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 00:28

Российская конкурсантка "Мисс Вселенная" заявила об избегавшей её украинке

Российская участница "Мисс Вселенная" Линникова не общалась с украинкой Апанасенко

Российская участница конкурса "Мисс Вселенная" Анна Линникова рассказала, что не общалась с представительницей Украины Викторией Апанасенко.

"Что касается общения с девушкой с Украины, то мы не контактировали с ней от слова "совсем". Увы, но это так", — пояснила конкурсантка в эфире РБК.

Организаторам конкурса "Мисс Вселенная" пришлось извиняться перед Киргизией

Организаторам конкурса "Мисс Вселенная" пришлось извиняться перед Киргизией

По словам Линниковой, украинка избегала любого взаимодействия с ней. В то же время россиянка свободно общалась с другими девушками. Линникова также поделилась, что не раз хотела отказаться от участия в конкурсе, однако поняла, что ей хватит смелости и целеустремлённости, чтобы дойти до конца и достойно представить страну.

Напомним, россиянка, как и украинка, не попала в число 16 финалисток конкурса "Мисс Вселенная – 2023", там оказались только участницы из западного полушария. Россию представляла обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова из Оренбурга.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров