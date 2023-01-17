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17 января, 04:43

Организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России и Белоруссии

Организаторы теннисного Australian Open запретили зрителям приносить на матчи турнира флаги России и Белоруссии, сказано на сайте соревнований. Это произошло после жалоб украинских болельщиков.

Накануне российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

"Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи. Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах. Запрет вступает в силу немедленно", — отмечается в сообщении Tennis Australia.

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Организаторы пообещали работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения турниром.

Ранее Лайф писал, что Australian Open наплевал на запрет и указал российских теннисистов с пометкой Rus. Турнир, проходящий в Мельбурне, продлится до 29 января.

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Twitter / #AusOpen

Юлия Коновалова

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