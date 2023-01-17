Организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России и Белоруссии

Организаторы теннисного Australian Open запретили зрителям приносить на матчи турнира флаги России и Белоруссии, сказано на сайте соревнований. Это произошло после жалоб украинских болельщиков.

Накануне российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

"Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи. Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах. Запрет вступает в силу немедленно", — отмечается в сообщении Tennis Australia.

Организаторы пообещали работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения турниром.