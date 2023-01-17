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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 05:23
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Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области

Украинские военные приступили к возведению линии обороны в Запорожской области. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Показательное изменение в их поведении: с подготовки к наступлению они начали готовиться к обороне. Резко изменился формат их деятельности, то есть начались работы по созданию фортификационных сооружений, они окапываются, закапываются, то есть готовятся к обороне", — заявил Рогов.

Говоря об успехах российских военных в Запорожской области, он подчеркнул, что им способствовала и изменившаяся тактика контрбатарейной борьбы. Рогов указал, что военнослужащие ВС РФ часто работают на опережение и упреждение.

Кроме того, он заявил и о больших потерях ВСУ. В частности, они фиксируются на Соледарском и Артёмовском направлениях. По его словах, бойцы украинской армии прибывают в плохом расположении духа после перехода Соледара под контроль ВС РФ.

Российские военные поразили два склада ВСУ с боеприпасами в Запорожской области
Российские военные поразили два склада ВСУ с боеприпасами в Запорожской области

Ранее Рогов сообщал, что украинское командование отвело часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артёмовска (Бахмута). По его словам, на Запорожском участке линии соприкосновения остались некоторые элитные подразделения ВСУ и так называемого Иностранного легиона, бойцы нацгвардии, а также представители теробороны.

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ТАСС / АР / LIBKOS

Оксана Попова
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