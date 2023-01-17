В США заговорили о начале конца президентства Байдена
Журналист Fox News Карлсон назвал началом конца хранение Байденом секретных документов
Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.
"На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, чёрт побери, оно не выглядит светлым", — отметил ведущий.
По словам журналиста, помощники американского президента до сих пор продолжают находить документы, оставленные Байденом в самых разных местах. Но вместо того, чтобы уничтожить улики, ассистенты президента "высылают документы в Министерство юстиции США". Карлсон назвал это нехорошим знаком.
Лайф напоминает, что изначально в аналитическом центре было найдено десять секретных документов времён вице-президентства Байдена. Сам действующий глава Белого дома удивился, узнав об этой находке. Затем новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". Позднее стало известно, что в доме Байдена нашли ещё одну партию секретных документов.
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