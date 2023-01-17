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17 января, 05:11

В США заговорили о начале конца президентства Байдена

Журналист Fox News Карлсон назвал началом конца хранение Байденом секретных документов

Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

"На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, чёрт побери, оно не выглядит светлым", отметил ведущий.

В США заявили о нежелании Байдена прозрачности в расследовании дела о документах

В США заявили о нежелании Байдена прозрачности в расследовании дела о документах

По словам журналиста, помощники американского президента до сих пор продолжают находить документы, оставленные Байденом в самых разных местах. Но вместо того, чтобы уничтожить улики, ассистенты президента "высылают документы в Министерство юстиции США". Карлсон назвал это нехорошим знаком.

Лайф напоминает, что изначально в аналитическом центре было найдено десять секретных документов времён вице-президентства Байдена. Сам действующий глава Белого дома удивился, узнав об этой находке. Затем новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". Позднее стало известно, что в доме Байдена нашли ещё одну партию секретных документов.

Обложка ©

Flickr / Todd Jacobucci

Юлия Коновалова

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