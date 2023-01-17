В США заговорили о начале конца президентства Байдена

Прецедент хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в гараже приближает конец его карьеры и репутации. Об этом заявил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

"На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, чёрт побери, оно не выглядит светлым", — отметил ведущий.