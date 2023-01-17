СМИ заявили об отсутствии "снарядного голода" в Российской армии
РИА "Новости": Россия выпускает в разы больше снарядов крупного калибра, чем США
В Вооружённых силах России нет и не будет дефицита боеприпасов, ведь страна выпускает в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
"Снарядного голода в Российской армии нет и не предвидится, в том числе с учётом имеющегося запаса боеприпасов", — заявил собеседник агентства.
Ежемесячный объём производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра в РФ во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США, указал собеседник агентства. Российские оборонные предприятия будут продолжать увеличивать объёмы выпуска снарядов, подытожил он.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поручил создать рабочую группу при ВПК по контролю за производством вооружений. Это произошло в ходе совещания после посещения Бронетанкового ремонтного завода в Петербурге.
ТАСС / Станислав Красильников