СМИ заявили об отсутствии "снарядного голода" в Российской армии

В Вооружённых силах России нет и не будет дефицита боеприпасов, ведь страна выпускает в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Снарядного голода в Российской армии нет и не предвидится, в том числе с учётом имеющегося запаса боеприпасов", — заявил собеседник агентства.

Ежемесячный объём производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра в РФ во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США, указал собеседник агентства. Российские оборонные предприятия будут продолжать увеличивать объёмы выпуска снарядов, подытожил он.