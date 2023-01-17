Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему на Украине старшине Алмазу Сафину
Погибший в зоне спецоперации военнослужащий Алмаз Сафин. Обложка © Telegram / Дамир Радикович Мустафин
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Республики Башкортостан. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)", — отмечается в тексте документа.
Как уточняется на официальном портале Башкирии, военнослужащий погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.
"При исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич. Ему было 37 лет. Это тяжёлая утрата и непередаваемая боль для всех нас" — говорится на сайте республики.
А ранее российский лидер Владимир Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 тысяч жителей Донбасса. Речь идёт о руководителе исполкома Народного фронта в ДНР Владимире Тараненко. В ходе награждения глава государства отметил, что слово "волонтёр" — международное, а вот "доброволец" — чисто наше, российское.