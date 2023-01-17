Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему на Украине старшине Алмазу Сафину

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Республики Башкортостан. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)", — отмечается в тексте документа.

Как уточняется на официальном портале Башкирии, военнослужащий погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.

"При исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич. Ему было 37 лет. Это тяжёлая утрата и непередаваемая боль для всех нас" — говорится на сайте республики.