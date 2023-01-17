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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 09:02
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Турция поставила Швеции ультиматум по вступлению в НАТО

Боздаг: Турция не сможет поддержать Швецию, если она продолжит игнорировать террористов

Турция не станет поддерживать Швецию по вопросу о вступлении в НАТО, если она и дальше продолжит игнорировать террористов, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

По его словам, если Швеция заинтересована в поддержке Турции, то должна выполнить обязательства в рамках договорённостей с Анкарой. Глава турецкого Минюста напомнил о положениях трёхстороннего меморандума, под которым на полях саммита НАТО в Мадриде подписались Турция, Финляндия и Швеция. Согласно этому документу, для каждой из сторон предполагаются определённые обязательства, в связи с чем Анкара совершенно справедливо ждёт от Стокгольма выполнения всех обещаний, отметил Боздаг.

Так, страны пообещали оказывать Турции поддержку в сфере безопасности, в частности в борьбе с терроризмом, а также отменить некоторые оборонные ограничения. Более того, Финляндия и Швеция уже получили список лиц, причастных к терроризму, но совсем не торопятся выдавать их Анкаре.

"Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены", — приводит его слова агентство Anadolu.

В Турции напомнили об обязательствах Швеции для вступления в НАТО
В Турции напомнили об обязательствах Швеции для вступления в НАТО

Так, на днях турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция и Финляндия не выдали Турции более сотни террористов. Кроме того, глава государства добавил, что в Стокгольме, в частности, отказали в экстрадиции журналиста Бюлента Кенеша, который был приговорён в Турции к тюремному заключению.

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ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Николь Вербер
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