Турция поставила Швеции ультиматум по вступлению в НАТО

Турция не станет поддерживать Швецию по вопросу о вступлении в НАТО, если она и дальше продолжит игнорировать террористов, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

По его словам, если Швеция заинтересована в поддержке Турции, то должна выполнить обязательства в рамках договорённостей с Анкарой. Глава турецкого Минюста напомнил о положениях трёхстороннего меморандума, под которым на полях саммита НАТО в Мадриде подписались Турция, Финляндия и Швеция. Согласно этому документу, для каждой из сторон предполагаются определённые обязательства, в связи с чем Анкара совершенно справедливо ждёт от Стокгольма выполнения всех обещаний, отметил Боздаг.

Так, страны пообещали оказывать Турции поддержку в сфере безопасности, в частности в борьбе с терроризмом, а также отменить некоторые оборонные ограничения. Более того, Финляндия и Швеция уже получили список лиц, причастных к терроризму, но совсем не торопятся выдавать их Анкаре.

"Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены", — приводит его слова агентство Anadolu.