Песков счёл полезным диалог глав СВР и ЦРУ Нарышкина и Бёрнса

В Кремле назвали полезным диалог директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об их возможной встрече.

"Исключить её (встречу Нарышкина и Бёрнса. — Прим. Лайфа) действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно", — отметил представитель Кремля.