Песков счёл полезным диалог глав СВР и ЦРУ Нарышкина и Бёрнса
В Кремле назвали полезным диалог директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об их возможной встрече.
"Исключить её (встречу Нарышкина и Бёрнса. — Прим. Лайфа) действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно", — отметил представитель Кремля.
Напомним, о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре стало известно в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что контакт был произведён по инициативе Вашингтона, а в Белом доме назвали целью разговора поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности. Позже Нарышкин допустил проведение новой встречи с Бёрнсом.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов