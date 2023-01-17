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17 января, 10:16

Песков счёл полезным диалог глав СВР и ЦРУ Нарышкина и Бёрнса

В Кремле назвали полезным диалог директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об их возможной встрече.

"Исключить её (встречу Нарышкина и Бёрнса. — Прим. Лайфа) действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре стало известно в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что контакт был произведён по инициативе Вашингтона, а в Белом доме назвали целью разговора поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности. Позже Нарышкин допустил проведение новой встречи с Бёрнсом.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александр Юнашев

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