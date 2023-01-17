Турчак: Эвакуированному из Балаклеи ветерану Сталинграда дадут квартиру в Краснодаре
Айказ Овсепян. Обложка © Telegram / Росгвардия
Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной войны Айказу Овсепяну дадут квартиру в Краснодаре, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Белгородское отделение ЕР уже связалось с его дочерью.
"Ветерану поможем. Айказу Аракеловичу [Овсепяну] будет предоставлена квартира в Краснодаре. Белгородское отделение "Единой России" уже связалось с дочерью фронтовика, вместе с которой ветерана прошлым летом эвакуировали из Балаклеи. Сначала в Белгороде со съёмом жилья помогал родственник. Но больше [он] помогать не может", — написал Турчак в телеграм-канале.
Политик добавил, что к решению ситуации также подключится краснодарское отделение партии, а 99-летнему фронтовику помогут не только с жильём, но и с его обустройством. Уже в ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут в него переехать.
При этом об истории в "Единой России" узнали из публикации в СМИ, куда обратились ученики ветерана. После войны Овсепян работал в школе в Баку.
Напомним, ветеран ВОВ и Сталинградской битвы Айказ Овсепян был эвакуирован сотрудниками Росгвардии из Балаклеи Харьковской области в Белгород летом 2022 года. В новом городе ветеран вынужден снимать жильё на одну пенсию, не имея при этом некоторых предметов первой необходимости. Фронтовик попросил общественность помочь ему решить квартирный вопрос.
Лайф писал, что в Госдуму внесли законопроект о новой выплате для ветеранов ВОВ. В случае принятия под неё подпадут участники, инвалиды войны, лица, награждённые знаками "Житель блокадного Ленинграда" и "Житель осаждённого Севастополя", а также вдовы военнослужащих, погибших в период с 1941 по 1945 год.