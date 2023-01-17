Турчак: Эвакуированному из Балаклеи ветерану Сталинграда дадут квартиру в Краснодаре

Эвакуированному из Балаклеи ветерану Великой Отечественной войны Айказу Овсепяну дадут квартиру в Краснодаре, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Белгородское отделение ЕР уже связалось с его дочерью.

"Ветерану поможем. Айказу Аракеловичу [Овсепяну] будет предоставлена квартира в Краснодаре. Белгородское отделение "Единой России" уже связалось с дочерью фронтовика, вместе с которой ветерана прошлым летом эвакуировали из Балаклеи. Сначала в Белгороде со съёмом жилья помогал родственник. Но больше [он] помогать не может", — написал Турчак в телеграм-канале.

Политик добавил, что к решению ситуации также подключится краснодарское отделение партии, а 99-летнему фронтовику помогут не только с жильём, но и с его обустройством. Уже в ближайшее время Айказ Аракелович и его дочь смогут в него переехать.

При этом об истории в "Единой России" узнали из публикации в СМИ, куда обратились ученики ветерана. После войны Овсепян работал в школе в Баку.

Напомним, ветеран ВОВ и Сталинградской битвы Айказ Овсепян был эвакуирован сотрудниками Росгвардии из Балаклеи Харьковской области в Белгород летом 2022 года. В новом городе ветеран вынужден снимать жильё на одну пенсию, не имея при этом некоторых предметов первой необходимости. Фронтовик попросил общественность помочь ему решить квартирный вопрос.