Госдума проводит первое пленарное заседание в новом году

В Государственной думе во вторник открылась весенняя сессия. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин открыл первое в 2023 году пленарное заседание, сообщив, что в законотворческом портфеле находится 1365 законопроектов. Он также передал депутатам наставление от президента Владимира Путина, с которым Володин успел пообщаться перед выступлением. Российский лидер пожелал парламентариям "успешной и эффективной работы в интересах наших граждан и страны".

В ходе сегодняшнего пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов до конца января. Вместе с тем в повестку внесён законопроект, согласно которому предлагается передача полномочий Правительства РФ по утверждению прогноза научно-технологического развития страны специальному президентскому Совету по науке и образованию.