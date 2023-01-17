В Госдуме поддержали рекомендацию для чиновников и депутатов отказаться от заграничного отдыха
Депутат ГД Нилов поддержал рекомендацию для чиновников отказаться от отдыха за рубежом
Депутат Государственной думы Ярослав Нилов поддержал рекомендации для региональных чиновников и парламентариев о невыезде на отдых за границу. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
"Это логичная реакция на новогодние скандалы с участием региональных депутатов из-за публикаций в соцсетях. Как настоятельные рекомендации поддерживаю", — сказал парламентарий.
Напомним, о рекомендациях для чиновников и депутатов воздержаться от поездок в отпуск за рубеж стало известно ранее сегодня. Такое пожелание высказали власти Тамбовской, Свердловской, Новгородской и Вологодской областей, Северной Осетии, Республики Марий Эл и Чувашии. Поводом для таких мер стали несколько скандальных случаев, которые произошли недавно: депутат Курской облдумы Максим Васильев разместил видео из Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Этим он вызвал критику со стороны администрации региона и партии "Единая Россия". Позже отличился и народный избранник Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ.
ТАСС / Фадеичев Сергей